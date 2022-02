Ostravsko je blíž jedinečnému projektu gravitačního úložiště energie. Díky evropské podpoře

Skotský startup Gravitricity pracuje na využití gravitace pro ukládání energie. Vhodným místem jsou pro podobný projekt hlubinné šachty bývalých uhelných dolů. Proto je v hledáčku Skotů oblast černouhelných dolů na Ostravsku. Nyní právě pro pilotní projekt ve Slezsku získali podporu od Evropské investiční banky.

Princip ukládání a čerpání energie pomocí vytahování a spouštění závaží je jednoduchý: pokud je v síti levná energie, může se využít pro vytažení závaží nahoru. Když naopak elektřina v síti chybí, lze závaží spustit. Roztočí se dynamo, které vyrobí potřebnou energii. Aby však podobný projekt dával smysl, je třeba najít dostatečnou dráhu pro závaží. Stavět kvůli tomu vysoké věže se nevyplatí. Proto se pozornost vývojářů zaměřuje na bývalé hlubinné doly, které mohou nabídnout prostor pro dráhu o délce stovek až tisíců metrů.

Nová role pro šachty ve Slezsku

Je možné, že vhodnou lokalitu najdou na Ostravsku. Během loňského října navštívil tým společnosti Gravitricity zakonzervovaný důl Staříč v Moravskoslezském kraji s cílem prozkoumat jeho použitelnost pro první gravitační úložiště energie. Nyní pro realizaci svého záměru získali podporu od Evropské investiční banky (EIB). Ta se podle sdělení Gravitricity, která má redakce k dispozici, zavázala dát 120 dní poradenského času na podporu projektu a také nezávisle ověřit návrhy společnosti Gravitricity.

Při posuzování využijí experti z EIB výsledky testů demonstračního zařízení Gravitricity, které stojí od loňského léta v Edinburghu. Pokusné zařízení má výkon 250 kilowattů a může fungovat pouhých 11 sekund. Ovšem pokud by byla k dispozici šachta o délce 800 metrů s možností umístění 24 závaží o váze 12 tisíc tun, dokázalo by takové zařízení vyrobit energii pro 63 tisíc domácností po celou hodinu. Práce EIB naváže na analýzu české energetické společnosti Nano Energies, která se zaměřila na posouzení ekonomické stránky projektu.

„Nano Energies pro Gravitricity analyzovalo technologický a finanční potenciál jejich nové technologie pro ukládání elektrické energie. Zaměřili jsme se na využití elektrické flexibility, kterou jejich přelomové skladovací technologie mají, a na to, jak ji lze uplatnit na spotových trzích s elektřinou i na trzích s tzv. podpůrnými službami, které od letoška poskytujeme pro provozovatele elektrizačních soustav jako je například ČEPS,“ říká Jan Novák, který v Nano Energies vede mezinárodní rozvoj divize s agregátorem flexibility DES.

Ostravský projekt by dokázal nabídnout kapacitu úložiště 4–8 megawattů a dráhu kolem tisíce metrů. Zařízení s jedním závažím by poskytlo kapacitu až 2 megawatthodiny, do budoucna lze uvažovat při více závažích až o 25 megawatthodinách.

Během loňského průzkumu vhodnosti využití šachty konzultovali možnosti využití dolu s vlastníky důlního díla státní společností Diamo i vedením Moravskoslezského kraje.

Tým Gravitricity na dole Staříč

FOTO: Gravitricity

Zájem o novou technologii akumulace energie má i vedení státního podniku Diamo. „Vítáme zájem o využití důlních šachet pro akumulaci energie. Tento projekt může přinést výhody celému regionu. Společnosti Gravitricity jsme už předali veškeré technické podklady,“ uvedl Ludvík Kašpar, generální ředitel společnosti Diamo pro server Ground Engineering. Právě společnost Diamo spravuje bývalé důlní prostory a hledá koncepci pro jejich další využití.

Projekty z oblasti moderní energetiky jsou pro lokality, ve kterých postupně dojde k útlumu těžby uhlí, klíčové i podle Svazu moderní energetiky. „Oblast dolů po OKD má šanci stát se hubem pro nové solární elektrárny. Čistou energii lze mimo přímé dodávky do sítě využít pro výrobu zeleného vodíku. Ten má výhodu v tom, že uloženou energii lze využít i za delší čas. Možnost gravitační akumulace pak může doplnit potřebu okamžité regulace sítě," dodává Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

14 tisíc příležitostí pro úložiště

Tým Gravitricity však zkoumá také další vhodné lokality po Evropě s tím, že chce během začátku letošního roku určit užší seznam vhodných míst pro další zkoumání nasazení gravitačního úložiště. Gravitricity sází na to, že zájem o úložiště energie poroste spolu se zvyšujícím se podílem obnovitelných zdrojů energie. Zejména pak s rozvojem solárních a větrných elektráren, u kterých se předpokládá, že budou moci ve špičkách své výroby nabídnout levnou energii pro její akumulaci. Naopak podobná úložiště jsou schopna dodat okamžitě potřebnou energii, pokud v síti chybí.

Společnost Gravitricity odhaduje, že na celém světě existuje přibližně 14 tisíc dolů, které by mohly být vhodné pro gravitační skladování energie. Vedle možností využití šachty ve Slezsku zkoumá také prototypovou šachtu ve Velké Británii. V tamním případě by bylo možné gravitační skladování kombinovat s ukládáním vodíku a mezisezónním skladováním tepla.

„Využitím bývalých uhelných dolů jako masivních zásob energie můžeme najít nové využití pro stávající infrastrukturu a pomoci zmírnit sociální dopady na těžařské komunity,“ uvádí k možnostem unikátního systému akumulace energie v dolech manažer rozvoje projektu Gravitricity Chris Yendell.

Autor: Martin Prax

FOTO: Gravitricity